Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mar Flores EP
A la última

Maremoto Flores

Ahora, con los años y con el aprendizaje, las cosas se ven de otra manera, y resulta que la villana, en el fondo, que no en la forma, era una víctima

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:02

Como he descubierto que no soy mejor persona por leer, no me he leído las memorias de Mar Flores. Tampoco me hace falta: primero, por ... la turra que están dando con el tema; segundo, porque me acuerdo perfectamente de las famosísimas portadas, de las fotos, de los líos, de los dimes y diretes. También de los insultos, más o menos barrocos, de periodistas y columnistas. Y de los comentarios de mi abuela, que convertían a Jesús Mariñas en una hermana de la caridad. Supongo que, de tener una columna por aquel entonces, servidora hubiera escrito lo mismo: cómo dejar escapar la posibilidad de volcar todos nuestros odios intestinos sobre una tipa ambiciosa, una trepa, una gataperra de manual, una Mesalina de barrio, una lianta. Ahora, con los años y con el aprendizaje, las cosas se ven de otra manera, y resulta que la villana, en el fondo, que no en la forma, era una víctima. De ella misma, de los hombres que la rodearon y de los hombros ajenos que la auparon hasta el candelabro, Mazagatos 'dixit'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maremoto Flores

Maremoto Flores