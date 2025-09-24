Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El príncipe Harry de Inglaterra. AFP

Herederos

A la última ·

Es lo que ocurre cuando te dan la vida hecha, que ya no sabes qué hacer con ella. Pues quejarte. Y, si eres famoso, monetizar la queja

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:42

El heredero se fue a Granada arrastrando los pies y la maleta. «¡Con lo bien que se está en casa!», suspiró a modo de despedida. ... Hombre, a ropa planchada y a mesa puesta. Así cualquiera. Ahora, en cambio, le toca poner lavadoras y fregar los platos a mano. «¡¿Es que no va a haber lavavajillas en ningún piso de estudiantes?!», pregunta con profunda consternación, como quien se pregunta por qué existen las guerras en el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie
  9. 9

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  10. 10 José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Herederos

Herederos