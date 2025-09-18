Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Noche de los zombies en Valencia. Irene Marsilla

El reñidero nacional

En diagonal ·

En España, un pacto de Estado resulta hoy más de ciencia ficción que la llegada de los extraterrestres o los propios zombis

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:15

Óscar Jaenada y Eduardo Noriega están en la tercera temporada de 'The walking dead: Daryl Dixon'. Ahora también hay zombis aquí. Ninguno de los dos ... actores cree que en España nos fuéramos a poner de acuerdo si tuviéramos que luchar contra los zombis. En España, las desgracias van seguidas de broncas políticas como al pie derecho sigue el izquierdo al andar. Ya puede ser una inundación, un apagón, una pandemia o una población masacrada en una tierra lejana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  2. 2 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  3. 3 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  4. 4 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  5. 5 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  6. 6 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  7. 7 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  8. 8

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  9. 9

    El Hotel Unzaga de Eibar cierra sus puertas el 31 de octubre aunque seguirá siendo alojamiento turístico
  10. 10

    «El cerebro tiene una protección que dificulta que las terapias den resultado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El reñidero nacional

El reñidero nacional