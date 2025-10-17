Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid. E. P.

Gafas amarillas

A la última ·

A uno le habría gustado que, nada más ponerse esas gafotas, Cristiano se hubiera lanzado a explicar los fundamentos de la mecánica cuántica

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:22

Comenta

A los futbolistas siempre hay que hacerles caso. Es gente muy preparada, que viaja por el mundo, famosa por la amplitud de sus conocimientos. Lo ... mismo te revelan que no hay enemigo pequeño que te descubren con asombrosa exactitud que los partidos duran noventa minutos. Algunos incluso llevan gafas. Mis favoritas, hasta la fecha, eran las que un día se puso Cristiano Ronaldo para firmar un contrato con el Real Madrid. Eran de pega, pero le daban un aire de intelectual muy convincente. Parecía como si de pronto se hubiera leído toda la colección de clásicos de la editorial Cátedra, anotaciones y estudios preliminares incluidos. A uno le habría gustado que, nada más ponerse esas gafotas, Cristiano se hubiera lanzado a explicar los fundamentos de la mecánica cuántica, pero al final solo dijo que estaba muy contento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  5. 5 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  6. 6

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  7. 7

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gafas amarillas

Gafas amarillas