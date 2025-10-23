Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
Cartas al director

No naces cruel, lo aprendes

Paula Barcelona Larrea

Donostia

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:43

Comenta

Era una niña como tantas otras: jugaba, reía, soñaba. Y, como tantos, escuchaba palabras lanzadas como piedras (lesbiana, gorda...), palabras que deberían avergonzarnos. ¿Por qué ... se usan como si fueran insultos? Porque lo hemos aprendido. Crecemos oyendo burlas y prejuicios disfrazados de opinión que, de tanto repetirse, se vuelven odio. «Que le den por...», «mariconadas». Expresiones que todo el mundo dice, pero que hieren. A veces basta con un «era una broma» para restarle importancia a un daño ya hecho. Ese odio nace en casa, en colegios, en pantallas y en las conversaciones diarias. Brota cuando alguien dice que «ser gay es pecado» y cree que no pasa nada. Incluso la Iglesia excluye a quienes no encajan y cuesta entender que una institución que predica amor margina a parte de la sociedad. Luego, llegan las tragedias, los 'nunca más', y seguimos sin mirar. Muchos no odian, solo temen no pertenecer. Se ha desvirtuado la libertad de expresión: se usa para justificar la crueldad, no para defender la verdad. No naces cruel. Lo aprendes. Y la responsabilidad es nuestra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  5. 5 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  6. 6 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián
  10. 10 Retiran una pensión vitalicia de 2.987 euros a un albañil porque puede trabajar en otros oficios «exentos de tales esfuerzos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco No naces cruel, lo aprendes