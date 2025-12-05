Universitarios a los 50

Comenta Compartir

Es curioso cómo he acabado compartiendo clase con personas que podrían ser mis padres. Llegué a la universidad pensando que todo el mundo tendría mi edad, las mismas dudas de selectividad y la urgencia por acabar la carrera lo antes posible. Pero el primer día vi a alguien que rondaba los 50 años. Me pareció extraño. Pensé: «¿Cómo debe ser volver a la universidad tras años de trabajo, hipotecas e hijos?». Mientras yo me quejo porque me parece una tragedia madrugar para la asignatura de las 8, ellos han encadenado jornada laboral y niños con fiebre antes de llegar a clase. Toman apuntes, preguntan, participan y parecen hacerlo con más interés que la mayoría de los jóvenes. Todos ellos me han recordado que no hay una edad determinada para empezar, que volver a la universidad no es una derrota, y la vida no es una línea recta; que puedes hacer pausas, retroceder y volver a empezar.