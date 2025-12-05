Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Universitarios a los 50

María Márquez

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:13

Comenta

Es curioso cómo he acabado compartiendo clase con personas que podrían ser mis padres. Llegué a la universidad pensando que todo el mundo tendría mi edad, las mismas dudas de selectividad y la urgencia por acabar la carrera lo antes posible. Pero el primer día vi a alguien que rondaba los 50 años. Me pareció extraño. Pensé: «¿Cómo debe ser volver a la universidad tras años de trabajo, hipotecas e hijos?». Mientras yo me quejo porque me parece una tragedia madrugar para la asignatura de las 8, ellos han encadenado jornada laboral y niños con fiebre antes de llegar a clase. Toman apuntes, preguntan, participan y parecen hacerlo con más interés que la mayoría de los jóvenes. Todos ellos me han recordado que no hay una edad determinada para empezar, que volver a la universidad no es una derrota, y la vida no es una línea recta; que puedes hacer pausas, retroceder y volver a empezar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  3. 3 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  4. 4

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  5. 5 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  6. 6 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    Cambio de tiempo de cara al puente de diciembre: adiós al abrigo y al paraguas
  9. 9 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  10. 10 La versión de Juan Carlos I sobre el incidente de la familia real en Palma de Mallorca: «Los montajes de los comunicadores no consiguen milagros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Universitarios a los 50