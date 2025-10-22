Nieve sin invierno
Julia Abad
Donostia
Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:33
Llega la temporada de esquí, pero cada año la nieve natural tarda más en aparecer. Las estaciones invierten millones en cañones y tecnología para mantener ... vivas unas pistas que dependen cada vez más de lo artificial. Mientras, los glaciares retroceden y los montes pierden su equilibrio ecológico. El esquí es un recordatorio del calentamiento global. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos si tiene sentido adaptar la naturaleza a nuestras rutinas, o si deberíamos empezar a adaptarnos a un planeta que ya está cambiando.
