Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nazis, hampones y colaboracionistas

El oficio de vivir ·

Resulta llamativo que Gipuzkoa concentrara tal densidad de muñidores de sombras pugnando en una guerra de trincheras invisibles

Juan Aguirre

Juan Aguirre

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:14

Comenta

Apartir de la primavera de 1943, Gipuzkoa se proyectó como foco de atracción para gánsteres y traficantes procedentes de la Europa ocupada. Traían consigo la ... siniestra cosecha de la persecución y el expolio de judíos: joyas, oro, piedras preciosas, obras de arte... Los 'gestapaches' (delincuentes franceses al servicio de la Gestapo), beneficiados de la tolerancia o de la fingida indiferencia de las autoridades españolas, encontraron en nuestro territorio un hábitat de garantía para la expansión de su negro mercado, junto con la necesaria cobertura de cómplices nativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    El frente de lluvias abandona Gipuzkoa y esta tarde vuelve el sol
  9. 9 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»
  10. 10 Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nazis, hampones y colaboracionistas