Pasaia sí es de Interés General

El Puerto de Pasaia es una de las piezas fundamentales de la economía de Gipuzkoa. Se trata de una infraestructura clave para la exportación e ... importación de productos industriales, especialmente acero, automóviles, papel, madera y graneles agroalimentarios. Conecta a las empresas guipuzcoanas con mercados europeos y globales y es un nodo importantísimo de empleo, tanto directo como indirecto. Se trata por lo tanto de una plataforma clave para el presente y el futuro de nuestro territorio.

Desde el Partido Socialista de Euskadi creemos firmemente que desclasificar el puerto sería una pésima noticia para nuestro territorio. Recordemos que es la máxima dentro del sistema portuario español, por lo que quitarle esta distinción es un golpe fatal, ya que supondría reducir su atractivo para los operadores, limitar su capacidad de desarrollo y, en definitiva, debilitar la competitividad de nuestro territorio.

Justifica el PNV que desclasificar el puerto permitiría aumentar su competitividad e insiste en que éste es un paso necesario para impulsarlo y que se realicen las inversiones necesarias. Y nos preguntamos: si tan beneficiosa es esta medida para la instalación guipuzcoana, ¿por qué no se plantea también hacerlo con el puerto de Bilbao?

Nos sorprende el fondo, pero nos sorprende enormemente también los tiempos escogidos para abrir este debate. Porque la sombra de la descatalogación de Pasaia como puerto de interés general llega cuando hemos conocido que, en lo que llevamos de año, ha movido 2.573.262 toneladas, un 2,3% más que en el mismo periodo de 2024. Solo en septiembre, su actividad creció un 4,4%. Los graneles sólidos aumentaron un 22,4%, mientras que las importaciones lo hicieron un 3,7%. Y estos datos no se corresponden con un puerto «que no acaba de despegar», como lo ha calificado el PNV, sino de una infraestructura que goza de buena salud, que es sólida y que contribuye de manera positiva a la economía real de las empresas de Gipuzkoa y, por lo tanto, al conjunto del territorio. Porque no hablamos únicamente de toneladas, sino de más de 4.500 puestos de trabajo directos o indirectos que hay que proteger. No podemos olvidar que las industrias deciden su implantación en función de una serie de aspectos entre los que se encuentra la capacidad logística del territorio donde se ubican. Así las empresas guipuzcoanas que requieren del puerto saldrían de Gipuzkoa en caso de que el puerto de Pasaia deje de servirle.

El PNV no miente al decir que Pasaia ocupa el puesto 23 de 28 de puertos del Estado, pero se le olvida hacer referencia a que esos datos se corresponden al total de toneladas movidas y que en ningún caso hacen referencia al tamaño de cada puerto. Sin ir más lejos, el puerto de Bilbao cuenta con una superficie 20 veces mayor que el de Pasaia. Además, si analizamos parámetros de eficiencia y calidad de servicio, la postal se antoja distinta. Según el último informe de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, el puerto de Pasaia ha sido valorado como el cuarto mejor del Estado, con una nota de 4,1 sobre 5, y con puntuaciones de 4,7 en accesibilidad por carretera y flexibilidad en el servicio.

Las y los socialistas consideramos básico mantener la clasificación de Puerto especial porque no podemos renunciar a una infraestructura estratégica que conecta a nuestras empresas con el mundo y sostiene buena parte del tejido productivo del territorio. Porque no olvidemos que Pasaia es la puerta principal para nuestro comercio exterior.

Lo verdaderamente estratégico para Gipuzkoa no es desclasificar el puerto, que sería un error de bulto, lo esencial es impulsar la plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa. Ése es el proyecto que debe marcar el futuro del puerto y del territorio. Una plataforma moderna e intermodal que conecte el puerto con las empresas del interior, que potencie el transporte ferroviario y que refuerce la competitividad de nuestras pymes industriales. Pero es que, además, es conveniente no olvidarse de que las actuales cuotas de los tráficos portuarios del Puerto de Pasaia aumentarán con la conexión al tercer hilo entre Irún y Astigarraga y que el Gobierno Vasco contempla el acceso de las mercancías en ancho métrico al Puerto de Pasaia desde Herrera lo que permitirá que un solo cliente reduzca hasta en 6.000 camiones su actual operativa anual para trasladarla al ferrocarril de mercancías de Euskotren.

El puerto de Pasaia ni es ni puede ser un problema, sino una infraestructura en la que debemos seguir apostando. Defender su condición de puerto de interés general es defender Gipuzkoa, es asegurar que seguimos siendo un territorio conectado, competitivo y con proyección exterior. Las y los socialistas tenemos claro que ése es el camino: fortalecer nuestras infraestructuras, impulsar la logística, y hacer de Pasaia una pieza clave de una Gipuzkoa más próspera, equilibrada y sostenible.