La verdadera elección del PSOE

Comenta Compartir

El Partido Socialista se enfrenta a día de hoy a una enorme encrucijada que definirá no solo su futuro inmediato, sino su propia supervivencia política ... a medio plazo. La verdadera elección no es si resistir o no hasta 2027, sino si decide abandonar ya el Gobierno para preparar unas nuevas elecciones que le permitan, al menos, aspirar a recuperar la confianza perdida en 2019, o si prefiere seguir cociendo su decadencia a golpe de escándalo y desgaste, con la esperanza ilusoria de volver al poder en 2031. Lo que queda por venir permite predecir que, de seguir en el Gobierno, el abandono de sus votantes será todavía mayor que si estuviera en la oposición. Quien crea que es posible recuperar la confianza del electorado de aquí a 2027 ignora la realidad y solo actúa como un 'hooligan' político incapaz de aceptar la evidencia o la realidad: cada día que Pedro Sánchez pasa en La Moncloa es un paso más hacia el abismo electoral. Si de verdad quieren volver a ser algún una opción de gobierno viable, la convocatoria inmediata de elecciones es la única salida digna y responsable para los socialistas. Cuanto antes asuman la magnitud de su desgaste, antes podrán reconstruirse y volver a ofrecerse como una alternativa política creíble.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión