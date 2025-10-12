Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de jóvenes manifestantes reclama mejoras en Marruecos. Efe

Mohamed VI, con los ciudadanos

El desafío actual se centra en acelerar el ritmo del llamado Marruecos emergente

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:08

Comenta

La defensa de los intereses de los ciudadanos es una causa de todos, de los partidos políticos, los representantes electos, los medios de comunicación y ... todas las fuerzas vivas de Marruecos. El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha sido claro y tajante a la hora de reclamar a los diputados, en su discurso ante el Parlamento, que trabajen con seriedad en la defensa de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos los marroquíes. El Rey ha respondido con firmeza y contundencia defendiendo la causa de los ciudadanos que en los últimos días ha llevado a las calles de varias ciudades de Marruecos a miles de jóvenes para reclamar mejoras en la sanidad y en la educación frente a los grandes gastos de los estadios de fútbol para el Mundial 2030 y para exigir el fin de la corrupción. Mohamed VI ha recordado su discurso de la reciente Fiesta del Trono el pasado 30 de julio, donde exigió planes eficaces en las zonas rurales para evitar las graves diferencias sociales y un Marruecos a dos velocidades. A los pocos días, el ministro del Interior hizo públicos la aplicación de varios planes de desarrollo de las zonas rurales y de creación de empleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  3. 3

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  4. 4

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  5. 5 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  6. 6

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  7. 7 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  8. 8

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  9. 9 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  10. 10

    Trabajadores de Lorpen se interesan en definir un proyecto para salvar la marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mohamed VI, con los ciudadanos

Mohamed VI, con los ciudadanos