Cartas al director

Rodeados pero solos

Janna Felip Blanquer

Donostia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:34

En el autobús, todos miran el móvil. En las cafeterías, también. Nos cruzamos mensajes, pero apenas miradas. Hemos aprendido a estar juntos... sin estar. Vivimos ... hiperconectados, pero cada vez más desconectados de lo real. Tenemos cientos de contactos y pocos abrazos; compartimos fotos, pero ya no historias. El silencio nos asusta, así que lo llenamos con notificaciones. Quizá la soledad moderna no sea estar sin gente, sino estar sin presencia. Nos rodea el ruido digital, pero falta la voz que no se escribe. Y es curioso: cuanto más hablamos, menos nos escuchamos. Quizá por eso, en un mundo lleno de pantallas, lo verdaderamente escaso sea una conversación sin cobertura.

