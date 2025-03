He vomitado cinco veces y no estaba mamá para sostener mi frente con su mano, echar un vistazo al cuerpo del delito y sentenciar: «Has ... digerido mal la cena… Te han sentado mal las conservas… Han sido los nervios». Ahora, en cuanto vomitas, te diagnostican virus, nadie sostiene tu frente, todos se apartan de ti, te encierran en una habitación recóndita… y vomita como puedas. Cuando arremeten las náuseas y embisten arcadas y espasmos, recuperas la infancia, añoras a tu madre y recuerdas aquellas convalecencias por empacho animadas por la visita de tu madrina, que te traía un coche pulga. Ahora vomitas en soledad y sin cariño. ¡Tiene un virus!

Cuando voy a visitar a mi madre, la miro y extraño su ternura y su disciplina, su mano en la frente y su zapatilla. Mañana es el Día de la Poesía y he entrevistado a un 'maestroescuela' de pueblo (Perales del Puerto, en la Sierra de Gata), Rafael Girón, que acaba de publicar un poemario: 'Mosaico Vital'. Son versos intensos, vitales, creíbles y emocionantes. Pero de su trayectoria personal me quedo con una encuesta que realizó en su revista escolar, Peraluna, hace algunos años sobre la zapatilla. El 53% de las madres de sus alumnos aún hacían pedagogía con la zapatilla y el 47% no.

Los chicos reconocían que la zapatilla era efectiva para hacer los deberes y comer, pero ese método está ya desterrado de la educación, siempre que las madres no se desesperen. Encerrado en el cuarto de los apestados, a solas con mi virus, me he puesto melancólico recordando el tacto de la mano de mi madre conteniendo mis convulsiones y su método disciplinario. Amor y pedagogía. ¡Qué bien me vendría un zapatillazo para poner orden en mi vida!