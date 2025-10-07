Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El columpio

Hoy, partido

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Martes, 7 de octubre 2025, 23:55

Comenta

Imaginen que lleváramos camisetas con el nombre de nuestros intérpretes favoritos. Imaginen que la ciudadanía tomara trenes y autobuses para ver distintas representaciones teatrales, aunque ... al día siguiente hubiera que trabajar. Imaginen que casi a diario se retransmitieran por televisión obras de teatro. Imaginen que en los bares y en las plazas se dieran acaloradas discusiones por la disimilitud de preferencias dramáticas. Imaginen que silbáramos al escenógrafo, y que los autores condujeran descapotables rojos. Pensarlo produce cierta hilaridad. Una locura, humor absurdo, algo que recuerda al famoso «en este pueblo somos muy de Faulkner»; pero, por supuesto, el hecho de que cada vez se celebren más y más partidos de fútbol –¿qué fue de los domingos de radio?– nos parece normal. No creo que haya dramaturgo capaz de imaginar dónde está el techo de este deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  2. 2

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  3. 3

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  4. 4 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  5. 5 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  6. 6 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  7. 7 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  10. 10 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hoy, partido