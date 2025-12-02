Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Jordi Pujol

Francisco Javier de la Fuente Otaola

San Sebstián

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:41

El supuesto origen de la fortuna de Jordi Pujol, la herencia familiar, es una hipótesis. La quiebra de Banca Catalana, cuya gerencia desempeñó el señor ... Pujol, debe ser una cuestión probatoria acerca de si fue fortuita o no. Las quiebras no fortuitas, como forma de enriquecimiento injustificado o sin causa, tienen sus máximos exponentes en Ruiz Mateos y Mario Conde.

