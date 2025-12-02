Jordi Pujol
Francisco Javier de la Fuente Otaola
San Sebstián
Martes, 2 de diciembre 2025, 08:41
El supuesto origen de la fortuna de Jordi Pujol, la herencia familiar, es una hipótesis. La quiebra de Banca Catalana, cuya gerencia desempeñó el señor ... Pujol, debe ser una cuestión probatoria acerca de si fue fortuita o no. Las quiebras no fortuitas, como forma de enriquecimiento injustificado o sin causa, tienen sus máximos exponentes en Ruiz Mateos y Mario Conde.
