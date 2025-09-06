Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hay una crueldad atroz que no pasa inadvertida ante los ojos y ante la conciencia generales. Gaza es el ejemplo más evidente, pero no es el único

Felipe Juaristi

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Creo que a raíz de la película 'El Brutalista' ha adquirido relevancia el término 'brutalismo', como sinónimo de lo grandioso, espectacular y monumental, pero útil ... a su vez. Son cada vez más los escritores que incluyen el término en sus textos, también se escucha frecuentemente en el lenguaje de la calle, refiriéndose despectivamente a actitudes humanas excesivas, fuera de la normalidad, más allá de los comportamientos estéticos esperados. El brutalismo no significa necesariamente brutalidad, pero designa una cierta megalomanía, un afán de destacar en lo colosal, en eso que se escapa a las medidas usuales, las desborda como desbordan los huracanes las previsiones más sensatas, los incendios los mecanismos previstos, y las aguas los cauces arbitrariamente atribuidos por la acción o inacción humanas. La naturaleza tiene ciertas expresiones de una dureza exquisita; no hay más que darse una vuelta por los lugares extremos de la tierra, desiertos insólitos, islas apartadas y cordilleras insuperables, para darse de cuenta de que hay una belleza conmovedora en esa indomable enormidad.

