JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Tiempos perdidos

Si solo fuera leer ciertos libros y manifestarse en la calle... Pero te radicalizas y surge la llamada del abismo. Hay un gen o un dragón que se enciende en nosotros

Eugenio Ibarzabal

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Conversé con un joven que se encuentra a la izquierda de la izquierda abertzale. Amable y encantador. No mencionamos siglas en ningún momento, pero, sin ... citarlas, creí suponer la organización en la que militaba. Fue su padre quien nos convocaba, preocupado por su futuro, y quien nos dejó a solas. Comienzo el encuentro agradeciendo al joven la oportunidad que me da de escucharle. Me consta que se encuentra en la lista de atención de la Ertzaintza y que ya ha sido detenido alguna vez.

