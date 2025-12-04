Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Vivir sin colchón

La nueva pobreza que aflora en Euskadi por el alto precio de la vivienda obliga a atajar la precariedad laboral y facilitar el acceso a un piso digno

Editorial DV

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

La buena marcha de la economía en Euskadi, sustentada en un millón de cotizantes y la renta más elevada del conjunto de España, no debería ... ocultar el preocupante impacto de la desigualdad. La nueva cara de la pobreza aflora también en miles de hogares, en los que las dificultades para llegar a fin de mes son el pan de cada día, a pesar de mantener una vida en apariencia convencional. Son vascos que disponen de una vivienda, pero pagada a duras penas. Sus elevados precios, sobre todo en alquiler, han empujado a un buen número de familias al sacrificio para salir adelante, según el último informe de Cáritas. A pensar en mañana sabiendo que hoy no disponen de un colchón para afrontar cualquier imprevisto económico. El hecho de que el 35% de los habitantes del País Vasco sobreviva «en la cuerda floja» es un síntoma de la exclusión, el peor reflejo de un país que no debe dejarse a nadie atrás si aspira a mayores cotas de prosperidad.

