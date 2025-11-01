Pasaia competitivo

Comenta Compartir

La controversia sobre la transferencia de la titularidad de la gestión del Puerto de Pasaia ha abierto un gran debate sobre la viabilidad de este ... equipamiento, que es vital para el futuro de Gipuzkoa y su desarrollo económico. La Autoridad Portuaria de Pasaia señala que el traspaso de la competencia a Euskadi, como reclaman el Gobierno Vasco y el PNV, redundaría en la eficacia, operatividad y competividad del mismo. En el otro extremo, expertos con larga experiencia en la dársena discrepan, y consideran que la titularidad de interés general ayuda a considerarla una infraestructura estratégica, un criterio que defienden el Gobierno central y el Partido Socialista. La reflexión está servida en bandeja y debería poner el foco en lo que realmente es lo crucial. Frustrado el proyecto de puerto exterior, Gipuzkoa necesita, más que una batalla política al uso, avanzar en un plan estratégico tasado sobre un horizonte de inversiones concretas. Lo relevante, como apunta la Cámara de Gipuzkoa, es que el puerto garantice su porvenir como motor económico del territorio, más allá de las diferencias sobre la titularidad jurídica, que resultan secundarias frente a la prioridad, que pasa por anticipar el futuro económico. Lo importante, en definitiva, es que el escenario del puerto en los próximos años beneficie a las empresas y los trabajadores de este territorio y contribuya a la regeneración integral de la bahía de Pasaia, corrigiendo una desigualdad territorial manifiesta. Se trata de superar un peligro de decadencia que ha estado presente hace tiempo y ha proyectado nubarrones en las expectativas de este equipamiento. Nunca hasta ahora se había hablado tanto, precisamente, del futuro del puerto. No banalicemos desde el amateurismo las consecuencias de un cambio en la titularidad. El ejercicio del debate conlleva sombras y luces. Sobre el papel, es factible que perder la condición de estatalidad ofrezca incluso una normativa menos estricta y permita adaptarse mejor a las necesidades del mercado, como defienden sus promotores. Pero, a la vez, las infraestructuras de interés general mantienen tarifas más competitivas ya que los costos operativos se distribuyen entre las inversiones públicas y el beneficio social que aportan. La solución que se adopte al final deberá integrar estas premisas, garantizar el apoyo de las empresas logísticas y de la conexión ferroviaria. Pero el debate debe hacerse con transparencia. Con los datos reales encima de la mesa. Cuando se hace de otra manera, normalmente, a la larga, Gipuzkoa pierde.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión