Condena al fiscal, castigo al presidente

El fallo que inhabilita a García Ortiz por revelación de secretos es también un varapalo a Sánchez tras proclamar la «inocencia» del responsable de la Fiscalía, aunque la falta de unanimidad del Supremo anticipa la discordia

Editorial DV

Editorial DV

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

El fallo con el que el Tribunal Supremo ha inhabilitado al fiscal general del Estado por revelación de secretos conlleva una evidencia que debería prevalecer ... por encima del ruido generado durante el juicio, agravado ahora por su controvertida falta de unanimidad y argumentos en la resolución. Se trata de una condena, la primera que recibe en España el máximo responsable de una Fiscalía encargada precisamente de la persecución del delito. Aunque no conlleve pena de cárcel y la inhabilitación sea de dos años, la sentencia tiene la carga de profundidad suficiente para marcar un punto de inflexión en la legislatura. Es un castigo para Álvaro García Ortiz, señalado por participar en las maniobras para filtrar datos confidenciales sobre el fraude a Hacienda confesado por el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

