Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Una carrera monumental

Editorial DV

Editorial DV

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:09

Comenta

La Behobia-San Sebastián cumplió ayer su 60 edición en plena forma. A la increíble ilusión de sus participantes y el gran ambiente habitual, que ... convierten a esta carrera en la más querida y multitudinaria de Euskadi, se sumó un tiempo inmejorable para la práctica deportiva. A lo largo de 20 kilómetros, miles de corredores y corredoras ofrecieron un auténtico espectáculo deportivo y social. Y más en esta edición especial por el aniversario redondo de la prueba del Club Deportivo Fortuna y también por el crecimiento histórico en la participación femenina: 9.474 mujeres, más del 33% de los casi 28.000 inscritos, corrieron esta edición con dos brillantes ganadores y un Iraitz Arrospide, tercero, que hizo soñar con un triunfo guipuzcoano. Una cifra que confirma el carácter diverso e inclusivo de una cita que sigue haciendo historia y se ha convertido en un 'clásico' del calendario atlético que atrae a gente de todos los rincones, incluso del extranjero. Todos ellos arropados por un público entregado que llena las aceras durante todo el recorrido y hace de este evento deportivo una fiesta popular con un ambiente excepcional. Todo ello ha convertido a la Behobia en un 'monumento' deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una carrera monumental