Una carrera monumental

Comenta Compartir

La Behobia-San Sebastián cumplió ayer su 60 edición en plena forma. A la increíble ilusión de sus participantes y el gran ambiente habitual, que ... convierten a esta carrera en la más querida y multitudinaria de Euskadi, se sumó un tiempo inmejorable para la práctica deportiva. A lo largo de 20 kilómetros, miles de corredores y corredoras ofrecieron un auténtico espectáculo deportivo y social. Y más en esta edición especial por el aniversario redondo de la prueba del Club Deportivo Fortuna y también por el crecimiento histórico en la participación femenina: 9.474 mujeres, más del 33% de los casi 28.000 inscritos, corrieron esta edición con dos brillantes ganadores y un Iraitz Arrospide, tercero, que hizo soñar con un triunfo guipuzcoano. Una cifra que confirma el carácter diverso e inclusivo de una cita que sigue haciendo historia y se ha convertido en un 'clásico' del calendario atlético que atrae a gente de todos los rincones, incluso del extranjero. Todos ellos arropados por un público entregado que llena las aceras durante todo el recorrido y hace de este evento deportivo una fiesta popular con un ambiente excepcional. Todo ello ha convertido a la Behobia en un 'monumento' deportivo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión