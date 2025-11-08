Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Editorial

Alimentos para la 'nueva pobreza'

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:16

Comenta

'Gran Recogida' que organiza el Banco de Alimentos en supermercados y grandes superficies de Euskadi constituye una oportunidad para demostrar la contrastada solidaridad de ... los vascos con las miles de familias que sufren problemas para llegar a final de mes, necesitadas de productos básicos de consumo para asegurarse la comida en condiciones dignas. Que esta ONG incida en la campaña que hoy termina en la donación de conservas y alimentos precocinados, fáciles de preparar sobre todo cuando los destinatarios no tienen una cocina donde hacerlo, revela las carencias de esa 'nueva pobreza' que aflora en una sociedad con un creciente riesgo de exclusión, pese al progreso de su economía. La desigualdad provocada por la precariedad laboral y los elevados precios de la vivienda amplía el perfil de los beneficiarios de la ayuda. Pueden ser personas con empleo, pero sin la renta deseada, y capaces de afrontar un alquiler para garantizarse un techo, pero obligadas a vivir en una habitación en renta con todas las limitaciones que ello comporta. Con el apoyo de miles de voluntarios, la entrega de comida o, mejor aún, la donación económica en caja contribuirán a cerrar la brecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alimentos para la 'nueva pobreza'