Alimentos para la 'nueva pobreza'

'Gran Recogida' que organiza el Banco de Alimentos en supermercados y grandes superficies de Euskadi constituye una oportunidad para demostrar la contrastada solidaridad de ... los vascos con las miles de familias que sufren problemas para llegar a final de mes, necesitadas de productos básicos de consumo para asegurarse la comida en condiciones dignas. Que esta ONG incida en la campaña que hoy termina en la donación de conservas y alimentos precocinados, fáciles de preparar sobre todo cuando los destinatarios no tienen una cocina donde hacerlo, revela las carencias de esa 'nueva pobreza' que aflora en una sociedad con un creciente riesgo de exclusión, pese al progreso de su economía. La desigualdad provocada por la precariedad laboral y los elevados precios de la vivienda amplía el perfil de los beneficiarios de la ayuda. Pueden ser personas con empleo, pero sin la renta deseada, y capaces de afrontar un alquiler para garantizarse un techo, pero obligadas a vivir en una habitación en renta con todas las limitaciones que ello comporta. Con el apoyo de miles de voluntarios, la entrega de comida o, mejor aún, la donación económica en caja contribuirán a cerrar la brecha.

