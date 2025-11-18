Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Acoso, no cabe mirar a otro lado

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:33

Comenta

El acoso denunciado por la profesora del instituto público de Plentzia ha permitido sacar a la luz la gravedad de las presiones que puede sufrir ... la comunidad docente ante alumnos capaces de reventar la convivencia con actos que superan los límites de la travesura, a pesar de su juventud. Cuando se aborda el preocupante fenómeno del hostigamiento en clase, los escolares menores son el eslabón más débil. Pero el caso de Nagore, la andereño víctima de los ataques en su casa en Gorliz en la noche de Halloween, añade inquietud por la corta edad de sus autores –de 12 a 17 años– y la reiteración de las faltas de respeto en los últimos ocho años. El profesorado debe impartir sus conocimientos con seguridad para que su trabajo no sea un ejercicio de resistencia y valentía, impropio de la noble tarea de la educación. Es el momento de aprender de la lección, en un compromiso que no sólo atañe a la Ertzaintza y el Gobierno Vasco en su apoyo a la afectada y la búsqueda del castigo acorde al problema. Si el bullying exige a familias, profesores y estudiantes no mirar a otro lado, el sufrimiento de la maestra merece al menos la misma consideración y alerta por empatía con ella y prevención del acoso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  4. 4

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  6. 6 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  7. 7

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  8. 8 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  9. 9

    Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»
  10. 10 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Acoso, no cabe mirar a otro lado