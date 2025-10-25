Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FOTOLIA

Singularidad y cambio estatutarios

Andoni Pérez Ayala

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Estatuto de Autonomía del País Vasco es el único que no ha experimentado ninguna modificación desde su aprobación en referéndum hace ya 46 años. ... Que en tan dilatado periodo de tiempo, casi medio siglo que se cumplirá dentro de solo cuatro años (2029), no haya habido alteración alguna del texto de nuestra norma institucional básica constituye una singularidad que no deja de ser significativa, Sobre todo por contraste con la profusión de modificaciones que han tenido lugar en todos los textos estatutarios de las demás comunidades autónomas que, en la mayoría de los casos, es bastante discutible que hayan contribuido a una mejora efectiva de la calidad del autogobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    «Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Singularidad y cambio estatutarios

Singularidad y cambio estatutarios