Actitud jovial

Alfredo Alonso-Allende

Donostia

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:34

Se dice que aumenta el número de jóvenes desconcertados, sin alicientes, prematuramente envejecidos. Sin embargo, existen personas mayores que se mantienen jóvenes a pesar de ... sus años. ¿Por qué son y se mantienen jóvenes? Es obvio que el tiempo pasa para todos. El paso del tiempo y la edad son una cosa y las diversas actitudes con las que vivimos otra bien distinta. Y cada uno decidimos las actitudes con las que vivimos cada momento. Solamente la jovialidad nos mantiene jóvenes. Quien tiene actitudes e ilusiones valiosas, vive con jovialidad. Continuamente joven. Pero quien se centra en lo negativo, se marchita. La juventud, la actitud jovial, depende de cada uno.

