Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Velas en recuerdo de Charlie Kirk. Efe
Entre Líneas

La banalidad del odio

Los moderados de la derecha y de la izquierda son más necesarios que nunca para salvar en Europa el barco de la democracia liberal

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025

Cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido el 'me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso en un vídeo en el que ... aparece cantando 'Mi limón, mi limonero' deja entrever que ha asumido el insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando llamó 'hijo de puta' al presidente del Gobierno. No estamos ante una anécdota banal del verano sino en medio de un terreno embarrado que empieza a compartir la derecha convencional y la extrema derecha y que se sustenta en la deslegitimación democrática y personal del presidente del Gobierno. Al fondo, la cultura del odio que se ha adueñado de una buena parte de la conversación pública, en parte por la voracidad de las redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4 La Real salda una deuda con Toshack
  5. 5

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros
  8. 8

    «Me preocupa el futuro del Festival porque hacerlo con este presupuesto es un milagro»
  9. 9 Carta de Toshack a la afición: «Os agradezco que mi sueño se haga realidad»
  10. 10 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La banalidad del odio

La banalidad del odio