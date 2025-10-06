Urtz llenó Ibaiondo de multitud de seguidores de todas las edades

Elena Viñas pasaia. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El frontón Ibaiondo de Pasai Antxo se convirtió a últimas horas de la tarde del sábado en una sala de conciertos para acoger la actuación del grupo de rock Urtz. El mal tiempo obligó a trasladar el evento anunciado en la plaza de la lonja pesquera de San Pedro a este recinto deportivo municipal, donde pudo celebrarse sin incidencias, aunque, como es lógico, con un aforo reducido que provocó que una parte del público tuviera que quedarse fuera.

Pese a ello, el Ayuntamiento ha mostrado su satisfacción por lo vivido. «Seguimos con mucha emoción tras el concierto de Urtz. Los músicos que ofrecieron su primer concierto en el gaztetxe de Antxo volvieron a ser aclamados en Pasaia, casi cuatro décadas después», manifestaron desde el equipo de Gobierno municipal. Además, añaden que «el pueblo hizo un bonito reconocimiento a todos los músicos que han formado la familia Urtz». Envían, asimismo, un mensaje de agradecimiento a Urtz y a «todas las personas que el sábado se acercaron a Antxo y abarrotaron Ibaiondo».

Personas de todas las edades llenaron las gradas del frontón. Desde menores de edad hasta adultos entrados en años. Todos ellos corearon temas de la banda.

«Estamos en deuda»

Al igual que el Ayuntamiento, también los componentes de la formación nacida en la bahía han hecho públicas unas palabras dirigidas a sus seguidores a través de las redes sociales. «Queremos agradecer al pueblo pasaitarra y a todos los músicos, dantzaris, técnicos y trabajadores que participaron en el concierto. Y, especialmente, a todos los vecinos que se acercaron a Pasai Antxo a disfrutar del espectáculo musical. Estamos en deuda con vosotros, sobre todo con todos los que esperasteis bajo la lluvia y no tuvisteis ocasión de entrar. Perdonadnos, siempre tendréis un lugar en nuestros corazones», manifestaron.

Algunos de esos espectadores que no pudieron seguir la actuación por falta de espacio no han dudado en responder a los integrantes de Urtz, solicitándoles que repitan el concierto que se perdieron.