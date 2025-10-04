La 40 Semana de Música Coral de San Pedro comenzará el próximo sábado

Ondartxo Elkartea presenta, en colaboración con la Fundación Pública Municipal de Música de Pasaia, 'Pasaia Musikal', un ciclo de conciertos que se celebrará durante ... este mes de octubre y el de noviembre en la Parroquia de San Pedro. La programación ofrece una «cuidada» selección de propuestas que abarcan desde la música coral hasta la de cámara, culminando con una celebración «especial» prevista para el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Todos los conciertos tendrán entrada libre hasta completar el aforo del templo.

Aitor Brion, concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Pasaia, afirmó en su presentación que «hablar de música al inicio del otoño es hablar de la Semana de Música Coral de San Pedro». «Este ciclo alcanza ya su cuarta década y, cada año, se consolida con una programación de calidad creciente que atrae a muchas personas al distrito», manifestó.

Por su parte, Gorka Miranda, director de Pasaia Musikal, resaltó que el programa de este año es «especialmente variado y atractivo y, como siempre, la parroquia de San Pedro será el escenario principal. Su belleza y acústica la convierten en un marco incomparable para disfrutar de cada concierto».

La programación, acto a acto

La programación se abrirá de la mano de Kanta Cantemus Abesbatza. La formación que dirige Eva Ugalde ofrecerá un programa presentado bajo el título 'Bidegurutze'. La actuación tendrá lugar el próximo día 11, a partir de las 20.00 horas

Fundado en 1995 por Javier Busto, este coro ha participado en numerosos festivales y concursos. Actualmente, bajo la dirección de Ugalde, interpreta un repertorio que abarca desde lo clásico a lo contemporáneo, combinando pasión y creatividad.

Tomará su relevo el día 17, a la misma hora, Easo Sinfonietta con su propuesta 'Dvořák & Ravel'. Para quienes aún no la conozcan, esta es una orquesta no profesional de Donostia, vinculada al Coro Easo, formada por jóvenes músicos locales.

También se anuncia un recital de canto protagonizado por la soprano Lorea López, quien actuará acompañada de Lucía Arzallus al piano. Será el 7 de noviembre cuando el público tenga la oportunidad de disfrutar del buen hacer de las dos jóvenes intérpretes donostiarras con destacada trayectoria en escenarios europeos y formación en Musikene. Esta actividad dará comienzo a las 20.00 horas.

La siguiente propuesta será un concierto de cámara, en el que tomarán parte Karmele Castillo al violonchelo y Nadiia Stadna al piano. La cita está programada para el 8 de noviembre, a las 20.00 horas.

Castillo y Stadna forman un dúo que vio la luz en el año 2023 en el CNSMD de París. Se encuentra especializado en un repertorio tanto clásico como contemporáneo.

Además, la celebración Santa Cecilia dará lugar este 2025 a un homenaje a la Banda de Antxo con motivo del centenario de su fundación. El acto se desarrollará el 22 de noviembre, a las 17.30 horas, nuevamente en la Parroquia de San Pedro.

Sus promotores explican que este será «un acto institucional y musical con la participación de los agentes culturales de San Pedro, como muestra del dinamismo y compromiso con la vida musical y cultural del municipio».

Reconocimiento a Elortegi

Durante la presentación ante la prensa de la 40 edición de la Semana de Música Coral de Pasai San Pedro, el concejal de Cultura y Patrimonio expresó su agradecimiento a los organizadores de esta cita anual.

«Queremos agradecer especialmente a Ondartxo Abesbatza Elkartea y a la Fundación Municipal 'Pasaia Musikal' por su ardua labor organizativa, y de manera muy particular, a José Ignacio Elortegi, alma principal del ciclo, quien edición tras edición lo diseña con mimo y constante afán de superación. Su dedicación merece el reconocimiento de toda la comunidad musical de Pasaia», finalizó su intervención Aitor Brion.