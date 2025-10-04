Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitor Brion, José Ignacio Elortegi y Gorka Miranda durante la presentación de la Semana de Música Coral de Pasai San Pedro.

Pasaia

La 40 Semana de Música Coral de San Pedro comenzará el próximo sábado

La programación, que presenta propuestas que abarcan desde la música coral hasta la de cámara, se prolongará hasta el 22 de noviembre

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:59

Comenta

Ondartxo Elkartea presenta, en colaboración con la Fundación Pública Municipal de Música de Pasaia, 'Pasaia Musikal', un ciclo de conciertos que se celebrará durante ... este mes de octubre y el de noviembre en la Parroquia de San Pedro. La programación ofrece una «cuidada» selección de propuestas que abarcan desde la música coral hasta la de cámara, culminando con una celebración «especial» prevista para el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Todos los conciertos tendrán entrada libre hasta completar el aforo del templo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  7. 7

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La 40 Semana de Música Coral de San Pedro comenzará el próximo sábado

La 40 Semana de Música Coral de San Pedro comenzará el próximo sábado