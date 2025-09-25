San Pedro y Antxo celebran este viernes los chupinazos de sus fiestas 'txikis'

Las fiestas regresan este fin de semana a Pasaia. Tras un intenso verano de celebraciones, la bahía da la bienvenida al otoño con la ... puesta en marcha de los San Pedro Txikis y los San Fermín Txikis de Antxo. Sus respectivas programaciones de festejos se prolongarán hasta la noche del domingo con propuestas para niños y adultos.

Los sanpedrotarras ya están preparados para disfrutar de los primeros actos previstos a lo largo de este viernes. Una merienda infantil, anunciada a las 17.30 horas, y la actuación, a partir de las 18.00, por las diferentes calles del pueblo de la Txaranga Kitadelpare permitirán ir calentando motores de cara al chupinazo, que tiene lugar a las 20.00, en el balcón de la Tenencia de Alcaldía.

De encender la mecha del cohete se ocupará, como ya avanzó días atrás este periódico, Manolo Gestido. Horas antes, los más pequeños de la casa correrán ante los toros de cartón piedra, mientras se entrega un recuerdo a modo de homenaje a todos los nuevos vecinos nacidos en el distrito en el último año. También se dará a conocer el nombre de los premiados en el concurso fotográfico organizado este pasado verano.

Las programaciones de festejos previstas en cada una de las poblaciones se prolongará hasta la noche del domingo

La jornada se cerrará con una cena con la participación de bertsolaris en la sociedad Antxeta y la música que tomará la plaza, a partir de la medioanoche, de la mano de Kangrena y, a continuación, DJ El nieto de Joxe Mari.

Inicio con los gigantes

Por su parte, Antxo se dispone a vivir, igualmente, hoy, viernes, el pistoletazo de salida de la versión 'txiki' de sus fiestas patronales. El chupinazo está fijado para la misma hora, las 20.00. Previamente, se llevará a cabo el acto de presentación de estos pequeños Sanfermines, que incluye la entrega de premios del concurso de carteles. Tampoco faltará el ya tradicional karropoteo.

Una vez se produzca el esperado estallido, los gigantes y cabezudos darán inicio a un desfile por las principales calles del distrito bailando al son de los músicos locales.

Los antxotarras tendrán la oportunidad de compartir estas primeras horas de fiestas tomando parte en la denominada cena de sobaquillo, que acostumbra a reunir a varias familias al completo. A su término, hacia las 23.00, podrán dar una vuelta al pueblo acompañados de la Txaranga Pasai.

La programación de esta primera jornada incluye, además, música a cargo de DJ La Fulana y otros disc-jockeys.