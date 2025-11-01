Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La instalación fotovoltaica habilitada en la cubierta del colegio público Karmengo Ama de Trintxerpe.

Pasaia

El pleno aprobó por unanimidad el Plan de acción para el Clima y la Energía Sostenible de Pasaia

El Ayuntamiento impulsará la creación local de renovables y reducirá el consumo municipal de energía en un 35 % para 2030

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

Todos los grupos con representación municipal aprobaron por unanimidad en el pleno celebrado esta misma semana el Plan de acción para el Clima y ... la Energía Sostenible 2023–2030. El alcalde, Teo Alberro, afirma que se trata de una acción «gratificante y esperanzadora», ya que «aunque tiene mucho de simbólico, es una herramienta práctica muy potente para cuidar el medio ambiente».

