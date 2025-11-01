El pleno aprobó por unanimidad el Plan de acción para el Clima y la Energía Sostenible de Pasaia

Todos los grupos con representación municipal aprobaron por unanimidad en el pleno celebrado esta misma semana el Plan de acción para el Clima y ... la Energía Sostenible 2023–2030. El alcalde, Teo Alberro, afirma que se trata de una acción «gratificante y esperanzadora», ya que «aunque tiene mucho de simbólico, es una herramienta práctica muy potente para cuidar el medio ambiente».

«La transición energética es uno de los grandes retos de nuestra sociedad y uno de los pilares fundamentales para afrontar el cambio climático de forma eficaz, justa y sostenible», declara el concejal de Medio Ambiente, Iraitz Pazos. En este marco, el Ayuntamiento de Pasaia ha realizado en los últimos años una importante labor en materia de eficiencia energética, reducción de consumos y promoción de energías renovables en el ámbito municipal.

Fruto de este trabajo, el Ayuntamiento ha impulsado actuaciones para adaptar sus instalaciones y demandas energéticas a sistemas más eficientes y de menor impacto ambiental. Entre otros, destaca la renovación de los sistemas de iluminación de edificios públicos y vías públicas, sustituyendo la luminaria convencional por LED; la mejora de los sistemas de climatización y producción de agua caliente sanitaria mediante la implantación de sistemas de aerotermia de bajo consumo y termos eléctricos; la instalación de seis cubiertas fotovoltaicas para autoconsumo y autoconsumo compartido, con más de 300 paneles solares y una potencia instalada superior a 140 kWp; y la electrificación progresiva de la flota de vehículos municipales mediante la incorporación de cuatro vehículos eléctricos y un híbrido enchufable para reducir las emisiones municipales.

«Aunque tiene mucho de simbólico, es una herramienta práctica muy potente para cuidar el medio ambiente»

Estas actuaciones han supuesto una inversión pública superior a los 870.000 euros, de los cuales más de 140.000 euros han sido financiados mediante ayudas del Ente Vasco de la Energía (EVE).

Las medidas adoptadas han permitido reducir «considerablemente» la huella energética municipal, mejorar la eficiencia y avanzar hacia un modelo de consumo responsable, de acuerdo con las obligaciones y objetivos que establece la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático.

Metas y objetivos

Esta ley, además, fija objetivos concretos para las administraciones locales, y el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PCE) de Pasaia 2023–2030 refuerza esta línea de trabajo exigida por la ley estableciendo metas locales concretas para 2030. Entre estas metas se encuentran las destinadas a reducir en un 35 % el consumo energético municipal; incrementar la generación local renovable hasta un 32 % del consumo eléctrico y térmico municipal; y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio en un 55 % respecto a 2010.

Asimismo, el Plan de acción para el Clima y la Energía Sostenible establece un total de ocho objetivos estratégicos, entre los que se encuentran Impulsar el ahorro y la eficiencia energética; fomentar la generación energética local renovable; promover una movilidad sostenible basada en modos no contaminantes; proteger la salud y el confort térmico de la ciudad; ayudar a los sectores económicos a adaptarse al cambio climático; o articular un modelo de gobernanza participativa que permita responder a los retos climáticos del municipio.

Un «reto» para Pasaia

En consonancia con este marco estratégico, el «nuevo reto» para Pasaia es la creación de comunidades energéticas locales, con un modelo de gobernanza cooperativa y participativa que permita a la ciudadanía, las empresas y las administraciones producir, compartir y gestionar de forma colectiva la energía renovable.

Consciente de este «reto», el Ayuntamiento de Pasaia ha incluido por primera vez en el presupuesto municipal de 2025 una dotación económica específica en el proceso de creación de una comunidad energética de promoción y apoyo a la ciudadanía activa.

Por ello, en este año 2025, en coordinación con la Oficina de Energía de Gipuzkoa, el Ayuntamiento ha decidido realizar tres sesiones de formación y sensibilización con el fin de promover un entorno favorable que sirva de base para la futura creación de una comunidad energética local en Pasaia.