El Pasaia afronta con ilusión el derbi ante el Touring

El equipo de Tercera División del Pasaia disputa hoy un emocionante derbi comarcal ante el Touring de Errenteria. El encuentro se celebrará, a partir de ... las 16.30 horas, en el campo de fútbol Jesús Mari Zamora (Don Bosco) con balón donado por Kurlinka Taberna.

Los rojiblancos afrontan el encuentro con ilusión. Confían en contar con el apoyo de sus seguidores en esta importante cita.

Por otro lado, desde el club informan que el próximo martes tendrá lugar su asamblea general en los bajos parroquiales. Esta se anuncia a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y a las 19.00, en segunda.