El Pasaia afronta con ilusión el derbi ante el Touring

PasaiaEl Pasaia afronta con ilusión el derbi ante el Touring
Pasaia
Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13
El equipo de Tercera División del Pasaia disputa hoy un emocionante derbi comarcal ante el Touring de Errenteria. El encuentro se celebrará, a partir de ... las 16.30 horas, en el campo de fútbol Jesús Mari Zamora (Don Bosco) con balón donado por Kurlinka Taberna.
Los rojiblancos afrontan el encuentro con ilusión. Confían en contar con el apoyo de sus seguidores en esta importante cita.
Por otro lado, desde el club informan que el próximo martes tendrá lugar su asamblea general en los bajos parroquiales. Esta se anuncia a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y a las 19.00, en segunda.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.