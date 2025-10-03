Mintzalagun afronta el reto de alcanzar un centenar de participantes este curso

Responsables de Mintzalagun y algunos de los participantes en la iniciativa durante el acto de presentación celebrado en Meipi.

El proyecto Mintzalagun está a punto de iniciar el curso 2025-2026 en Pasaia. Tanto sus responsables como algunos de los participantes han presentado en el barrio sanjuandarra de Meipi las claves y los retos que esta iniciativa afronta en sus nueva edición. En el acto estuvieron presentes la concejala de Euskera, Laura Ré; la directora de AEK, Diana de Castro; la directora del Euskaltegi Municipal, Consuelo Gorostidi; y el coordinador de Mintzalagun, Julen Rodríguez.

«Queremos seguir creando espacios para practicar euskera con comodidad y buen ambiente por toda Pasaia. Ese es el objetivo en el que se enmarca el proyecto Mintzalagun, y a eso nos dedicaremos un año más», anunció Laura Ré. La edil responsable del departamento municipal de Euskera también señaló que «el año pasado casi un centenar de personas participaron en esta iniciativa, tanto en las citas semanales como en diversas actividades externas, creando momentos para vivir en euskera de forma cómoda».

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, recordaron que el objetivo del proyecto Mintzalagun es fomentar el hábito de hablar en euskera. Para ello, las personas que quieran practicar euskera se reúnen en pequeños grupos, una vez a la semana durante una hora, en un ambiente informal: en una cafetería, dando un paseo o haciendo otras actividades.

Quién puede participar

En Mintzagun pueden tomar parte las personas que han perdido el hábito de hablarlo, «si quieren recuperarlo». También aquellas que están aprendiendo euskera y quieren poner en práctica lo aprendido, así como las que se desenvuelven bien en euskera, pero desean acompañar a las que se hallan inmersas en un proceso de aprendizaje.

«Son bienvenidas personas de todas las edades. No se exige ningún nivel o condición especial: solo tener ganas», declaró Julen Rodríguez, coordinador del proyecto.

Por su parte, Kontsuelo Gorostidi detalló más objetivos de la iniciativa: «ganar confianza para hablar en euskera, participar en la vida del pueblo y crear nuevas relaciones y realizar planes agradables y saludables en su tiempo libre».

En cuanto a los retos, las 92 personas participantes del año pasado son un número «sólido». «Y venimos a por más. ¡El reto para los pasaitarras es llegar a 100 interlocutores! Además de los grupos habituales, también queremos formar grupos entre padres y madres y extenderlos a todos los distritos», explicó Diana de Castro.

La inscripción es gratuita y las personas interesadas pueden materializarla en los euskaltegis de Pasaia, escribiendo al correo electrónico pasaia_mintza@aek.eus o por mensajería a través del número de teléfono móvil 688 647 159.

'Bidelagun' y 'bidelari'

Para finalizar la presentación, hablaron de su experiencia una persona bidelari («la que está aprendiendo euskara con la práctica oral») y de una persona bidelagun («la que quiere acompañar y ayudar en esa práctica oral»).

Pilar ha sido bidelari en los últimos dos años. «Me comentaron que había un grupo de Mintzalagun, me apunté y estoy muy a gusto en el grupo, en Donibane. Tenemos muy buen ambiente y seguiré este año», aseguró. Imanol Irizar, por su parte, ha sido, en cambio, bidelagun en los últimos años y afronta la iniciativa con muchas ganas un año más. «La fórmula que pusimos en marcha en Donibane es muy exitosa: estamos cuatro personas como bidelagun y hacemos turnos entre nosotros para que siempre haya alguien. Queremos hacer saber a la gente que, aunque estén muy ocupados, si tienen la posibilidad de venir cada cuatro semanas, eso también es fantástico», afirmó.

Sindy Ávila se incorporará este año al grupo Mintzalagun. «Actualmente, estoy estudiando en el euskaltegi y mi reto, a largo plazo, es alcanzar el nivel B2», indicó. El acto concluyó pronunciando el lema elegido: «¡El euskera, del corazón a la boca!».