Pasaia

Fin de semana redondo para los equipos del Donibane Eskubaloia

E. V.

pasaia.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

El pasado fue un fin de semana redondo para la mayor parte de los equipos del Donibane Eskubaloia. El Donibane Kalaburtza logró una valiosa victoria por 28-30 en Legazpi, en una de las salidas más difíciles del curso.

Los rossa supieron sobreponerse a dos tarjetas rojas y a un marcador muy ajustado para firmar su tercera victoria consecutiva de la temporada y situarse como líderes en solitario.

También hubo triunfo del Donibane Mitxintola, que se impuso en casa al Txingudi (30-24) gracias a su acierto ofensivo.

Peor suerte corrió el Urkabe Donibane femenino, que, tras su primera victoria en el derbi ante el Muntatarpe, cayó frente al Bergara (27-38).

Por último, el equipo cadete venció con autoridad al Saieko (33-47), en un partido de ritmo alto y marcador abultado.

