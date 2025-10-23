Fin de semana redondo para los equipos del Donibane Eskubaloia

El pasado fue un fin de semana redondo para la mayor parte de los equipos del Donibane Eskubaloia. El Donibane Kalaburtza logró una valiosa victoria por 28-30 en Legazpi, en una de las salidas más difíciles del curso.

Los rossa supieron sobreponerse a dos tarjetas rojas y a un marcador muy ajustado para firmar su tercera victoria consecutiva de la temporada y situarse como líderes en solitario.

También hubo triunfo del Donibane Mitxintola, que se impuso en casa al Txingudi (30-24) gracias a su acierto ofensivo.

Peor suerte corrió el Urkabe Donibane femenino, que, tras su primera victoria en el derbi ante el Muntatarpe, cayó frente al Bergara (27-38).

Por último, el equipo cadete venció con autoridad al Saieko (33-47), en un partido de ritmo alto y marcador abultado.