Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los gigantes 'Zabor' y 'Bio' se han unido a la lectura del compromiso realizada por Suberbiola y otros participantes Fotos viñas
Pasaia

Embajadores de un compromiso azul

La Blue Expedition ha hecho escala en el puerto para sensibilizar a la ciudadanía en la defensa del mar

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:07

Comenta

La Blue Expedition, la gran campaña europea para frenar la invasión de plásticos marinos, ha hecho escala hasta este domingo en el puerto de Pasaia, ... donde la población ha tenido la oportunidad de tomar parte en diferentes actividades de sensibilización medioambiental. Liderada por el barco museo ecoactivo 'Mater', con la colaboración del departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa, la iniciativa pondrá rumbo mañana a su nuevo destino: Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  4. 4

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  5. 5

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  8. 8 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  9. 9

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  10. 10

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Embajadores de un compromiso azul

Embajadores de un compromiso azul