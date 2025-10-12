Embajadores de un compromiso azul

La Blue Expedition, la gran campaña europea para frenar la invasión de plásticos marinos, ha hecho escala hasta este domingo en el puerto de Pasaia, ... donde la población ha tenido la oportunidad de tomar parte en diferentes actividades de sensibilización medioambiental. Liderada por el barco museo ecoactivo 'Mater', con la colaboración del departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa, la iniciativa pondrá rumbo mañana a su nuevo destino: Santander.

Varias familias han disfrutado realizando visitas guiadas al buque donde aprendieron a cuidar la naturaleza. Al mismo fin ha contribuido a exposición habilitada en el muelle y el taller infantil impartido por el «artivista» Alex Carrascosa.

Para finalizar, todos los participantes se han adherido al compromiso azul alcanzado durante los últimos días en la bahía. Izaskun Suberbiola, responsable del 'Mater', y algunos de los recién convertidos en «embajadores azules» dieron lectura al manifiesto que aboga por reducir el uso de plásticos, impulsar la educación ambiental, proteger la biodiversidad marina y colaborar en la búsqueda de soluciones colectivas para hacer frente a las basuras marinas. Al acto se han unido los gigantes 'Zabor' y 'Bio', realizados con materiales reciclados.