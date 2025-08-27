Oiartzun'Zuhur eta Lur' antzezlana, bihar eta etzi Landetxen
Oiartzun
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:48
'Zuhur eta Lur' antzezlana taularatuko da bihar eta etzi, 19:00etan, Ladetxen, Oiartzungo gazte sortzaileen eskutik. Molière aktore eta idazlearen L'Avare antzezlanaren egokitzapena da 'Zuhur eta lur'. Harpagon alargun zuhur eta zekenak arazoak ditu diruarekin. Ez dirurik ez duelako, diruarekin obsesionatuta dagoelako, baizik. Maileguen kontura aberastutako espekulatzailea dugu Harpagon. Bere bi seme alaba gogoz kontra ezkontzen saiatuko da, beste behin ere, diruan soilik pentsatuz. Bestalde, Mariana neskato gaztearekin ezkondu nahiko du diruak betetzen ez dion hutsunea estali ahal izateko. Honek etxeko normaltasuna korapilatuko du endredozko komedia bati lekua eginez. Egingo ote dio aurre Harpagonek diruarekiko duen menpekotasunari?
