Los jugadores del Miren Taberna OKE jugaron ante el Afantxo Pescados Alberto Ferreres en el polideportivo Elorsoro.

Oiartzun

El principal equipo de fútbol sala de Oiartzun empató ante el Eskoriatza

El Miren Taberna OKE no ha logrado clasificarse para disputar la siguiente fase de la Copa de Gipuzkoa

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13

La temporada de fútbol sala ya está en marcha. En la tercera división estatal, el equipo de Oiartzun empató ante el de Eskoriatza en ... la primera jornada de la liga. El equipo local dominó los primeros minutos del partido, adelantándose en el marcador en el minuto cinco. El equipo de Oiartzun Kirol Elkartea recuperó, poco a poco, el control del encuentro y logró igualar antes del descanso gracias a un gol de Aitzol Salaberria.

