El principal equipo de fútbol sala de Oiartzun empató ante el Eskoriatza

La temporada de fútbol sala ya está en marcha. En la tercera división estatal, el equipo de Oiartzun empató ante el de Eskoriatza en ... la primera jornada de la liga. El equipo local dominó los primeros minutos del partido, adelantándose en el marcador en el minuto cinco. El equipo de Oiartzun Kirol Elkartea recuperó, poco a poco, el control del encuentro y logró igualar antes del descanso gracias a un gol de Aitzol Salaberria.

La segunda mitad fue muy igualada, ambos equipos crearon muchas ocasiones y, con otro gol de Aitzol Salaberria, el Oiartzun se adelantó. Sin embargo, el equipo local empató en la siguiente jugada.

A pesar de las ocasiones, el partido finalizó con el marcador igualado (2-2). El segundo partido de la liga del Oiartzun tendrá lugar mañana, sábado, a partir de las 17.00 horas, en el polideportivo Elorso.

Buen juego del OKE

En la segunda jornada de la Copa de Gipuzkoa, el equipo de Miren Taberna OKE no consiguió clasificarse para la siguiente fase pese a realizar un buen juego. Su rival, el Afantxo Pescados Alberto Ferreres de Pasai Antxo se adelantó en el tercer minuto del partido. El conjunto oiartzuarra dio un paso al frente e igualó el marcador gracias a un gol de Manex Arruti.

Antes del descanso, el equipo pasaitarra volvió a adelantarse en el marcador. En la segunda mitad, los del OKE empataron nuevamente gracias a un gol de Antxon Urrosolo.

A falta de cinco minutos para el final de la contienda, el equipo visitante volvió a adelantarse con un tercer gol, pero en el último minuto, el gol de Manex Arruti volvió a igualar el marcador. El Afantxo dominó la tanda de penaltis.

El equipo Miren Taberna OKE comenzará la liga este fin de semana en la pista de Legorreta.