El principal equipo femenino de Oiartzun ya disputa la Copa Euskal Herria

E. V. oiartzun. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

A pesar de que aún restan varias semanas para que dé comienzo oficialmente la temporada de fútbol 2025-2026, el equipo femenino de Tercera División de Oiartzun Kirol Elkartea ya ha puesto fin a sus vacaciones. Así, el pasado fin de semana ha dado inicio a su participación en la Copa de Euskal Herria.

El primer lance no podía haberse desarrollado de mejor manera. Las deportistas se han impuesto 3-1 en el partido disputado en el campo de fútbol de Karla Lekuona ante las de Berriozar.

Las oiartzuarras se encuadran en el grupo C, en el que también se incluyen Oberena, Añorga, Mulier y Berriozar. Los partidos se celebran siguiendo un sistema de liguillas. Las finales tendrán lugar el 13 de septiembre.

El próximo encuentro de las mujeres de Oiartzun tendrá lugar el día 31, de nuevo en el campo de Karla Lekuona, ante el Mulier.