Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Oiartzun

El principal equipo femenino de Oiartzun ya disputa la Copa Euskal Herria

E. V.

oiartzun.

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16

A pesar de que aún restan varias semanas para que dé comienzo oficialmente la temporada de fútbol 2025-2026, el equipo femenino de Tercera División de Oiartzun Kirol Elkartea ya ha puesto fin a sus vacaciones. Así, el pasado fin de semana ha dado inicio a su participación en la Copa de Euskal Herria.

El primer lance no podía haberse desarrollado de mejor manera. Las deportistas se han impuesto 3-1 en el partido disputado en el campo de fútbol de Karla Lekuona ante las de Berriozar.

Las oiartzuarras se encuadran en el grupo C, en el que también se incluyen Oberena, Añorga, Mulier y Berriozar. Los partidos se celebran siguiendo un sistema de liguillas. Las finales tendrán lugar el 13 de septiembre.

El próximo encuentro de las mujeres de Oiartzun tendrá lugar el día 31, de nuevo en el campo de Karla Lekuona, ante el Mulier.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  9. 9

    Reacción que sabe a poco
  10. 10 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El principal equipo femenino de Oiartzun ya disputa la Copa Euskal Herria