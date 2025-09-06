Oiartzun, punto final de la travesía conmemorativa de la red Comète

En la II Guerra Mundial, la frontera vasca fue elegida por organizaciones clandestinas anti-nazis para poner a salvo a resistentes y fugitivos y ... conducirlos al campo aliado. La red Comète fue una de estas organizaciones, especializada en recoger a los aviadores aliados que, desde el Reino Unido, salían continuamente para bombardear los objetivos estratégicos nazis en Alemania o en la Europa ocupada. Muchos de ellos eran derribados –a la ida o la vuelta- sobre Holanda, Bélgica o Francia. Si los aviadores sobrevivían, corrían el riesgo de caer en manos de los nazis con graves consecuencias fáciles de imaginar: fusilamiento, torturas y, en cualquier caso, el campo de concentración.

La red Comète se dedicó durante años a recoger a estos aviadores donde eran derribados y a protegerlos. Después los conducía secretamente hacia la España franquista, oficialmente «neutral», y allí los dejaba en manos de los agentes diplomáticos aliados que, desde Gibraltar, repatriaban a los aviadores. En esta arriesgada huida, los fugitivos debían atravesar el País Vasco y cruzar la frontera franco-española vigilada por guardias españoles y alemanes. A menudo, el viaje comenzaba en Bruselas, luego llegaba a París y antes de pasar la frontera franco-española, los aviadores se reunían en Anglet, San Juan de Luz o Ciboure. A continuación, tanto cruzando el río Bidasoa como por el valle de Baztán, superaban la muga.

El pequeño grupo que organizó la red de fugas en 1941 estuvo formado, entre otros, por jóvenes belgas como Georges De Bliqui, Arnold Deppé y Andrée De Jongh 'Dedée'. Estos dos últimos vinieron de Bélgica al País Vasco y contactaron con un grupo vasco exiliado por el franquismo, que les ayudó a establecer el paso del Bidasoa y la acogida a los fugitivos. Así, ese mismo año, y con la colaboración del grupo vasco, 'Dedée' se presentó en el consulado británico en Bilbao y entabló relaciones con los servicios secretos de este país para consolidar y estructurar la organización de Comète que, a pesar de todas las dificultades, sobrevivió cumpliendo su misión hasta el fin de la ocupación nazi de Francia en agosto de 1944.

Homenaje a D'Oultremont

Hace ya 84 años que se creó la red Comète. Para recordar a los aviadores y a los miembros y mugalaris que la conformaron, muchos de los cuales eran vascos de ambas vertientes, desde hace tiempo se repiten sus caminos cada año en un fin de semana. Según explican los organizadores, «este año partimos de Ciboure y cruzamos el río Bidasoa, desde el mismo lugar donde lo hacían ellos, hasta llegar a Oiartzun. En esta excursión homenajearemos a quienes intervinieron contra el fascismo desde diferentes sensibilidades y nacionalidades, recordando su trabajo, esfuerzo y riesgo».

Además, junto con diversas autoridades, este año rendirán un homenaje especial a Brigitte D'Oultremont, presidenta de Comète Remembrance, la organización hermana en Bélgica, que ha trabajado incansablemente las últimas décadas por mantener vivo y difundir el legado de la red Comète.

Todo aquel que quiera participar en la marcha puede hacerlo. La travesía conmemorativa desde Ciboure a Oiartzun, pasando por los itinerarios y pasos fronterizos de la red Comète durante la II Guerra Mundial, está organizada por las asociaciones Les amis du réseau Comète y Comète Baztan-Bidasoa, con la colaboración de Urdaburu Mendizale Elkartea.

La marcha se desarrollará los próximos días 13 y 14. Como es costumbre, el sábado 13 se comenzará en Ciboure, en el cementerio de Socoa. En él se hallan enterrados Kattalin Aguirre, Joséphine Castet-Aguirre, Marie-Christine Castet y Florentino Goikoetxea, miembros de la red Comète. Les homenajearán y seguidamente, iniciarán la marcha. «En nuestro camino pasaremos por el caserío Bidegain-berri, tan importante en la historia de la red, donde se refugiaban los aviadores antes de atravesar el Bidasoa», indican.

Al llegar a Urrugne, recordarán a Frantxia Usandizaga y a Juan Manuel Larburu, miembros de la red detenidos por los alemanes en este caserío. Seguirán la marcha hasta llegar a las estelas en honor a Antoine d'Ursel, miembro belga de la red, y James Burch, aviador americano. Allí se realizará un homenaje con el Ayuntamiento de Biriatou. Después, descenderán al río Bidasoa y lo cruzarán para llegar a la antigua estación de tren de San Miguel, donde tendrán una merienda fría.

El domingo 14 retomarán el recorrido. Comenzarán en San Miguel para ascender a Erlaitz y de allí, llegar hasta Oiartzun. Allí celebrarán un acto en el caserío Sarobe. En él, la familia Iriarte-Berasategi recogía y protegía a los aviadores. En el acto, donde les acompañará la Sylvie Lagneaux, cónsul honoraria belga en Bilbao, rendirán homenaje a Brigitte D'Oultremont. A continuación, acudirán al cercano restaurante Tolare, donde celebrarán una comida.