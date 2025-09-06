Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un homenaje a los aviadores salvados celebrado años atrás. JUANFER

Oiartzun

Oiartzun, punto final de la travesía conmemorativa de la red Comète

La marcha, que partirá de Ciboure, se desarrollará durante el próximo fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:48

En la II Guerra Mundial, la frontera vasca fue elegida por organizaciones clandestinas anti-nazis para poner a salvo a resistentes y fugitivos y ... conducirlos al campo aliado. La red Comète fue una de estas organizaciones, especializada en recoger a los aviadores aliados que, desde el Reino Unido, salían continuamente para bombardear los objetivos estratégicos nazis en Alemania o en la Europa ocupada. Muchos de ellos eran derribados –a la ida o la vuelta- sobre Holanda, Bélgica o Francia. Si los aviadores sobrevivían, corrían el riesgo de caer en manos de los nazis con graves consecuencias fáciles de imaginar: fusilamiento, torturas y, en cualquier caso, el campo de concentración.

