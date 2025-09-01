Oiartzun Kirol Elkartea se hizo con el cuarto puesto en el Torneo Villa de Errenteria

Oiartzun Kirol Elkartea se hizo con el cuarto puesto en la clasificación final del XLVI Torneo Villa de Errenteria de Fútbol Aficionado, organizado la ... semana pasada por el club de fútbol Touring, con la colaboración del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Errenteria. El presidente del Oiartzun, Enrike Lekuona, recogió una placa a modo de recuerdo de manos de su homónimo errenteriarra, Asier Yerobi.

En su primera jornada, los azules midieron fuerzas con los anfitriones. El partido concluyó en tablas (1-1), pero los de Errenteria ganaron en la tanda de penaltis. Como consecuencia, los oiartzuarras disputaron las semifinales enfrentándose a la Real Sociedad C. El encuentro se saldó con su derrota ante los donostiarras por 1-3.

Los ganadores del Torneo Villa de Errenteria de Fútbol Aficionado fueron, finalmente, los jugadores del Touring, mientras que el Pasaia se proclamó subcampeón. La Real Sociedad C se adjudicó el tercer puesto.