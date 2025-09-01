Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Enrike Lekuona recogiendo el recuerdo entregado por el Touring.

Oiartzun

Oiartzun Kirol Elkartea se hizo con el cuarto puesto en el Torneo Villa de Errenteria

El presidente del club, Enrike Lekuona, recibió un recuerdo por su participación en esta competición organizada por el Touring

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03

Oiartzun Kirol Elkartea se hizo con el cuarto puesto en la clasificación final del XLVI Torneo Villa de Errenteria de Fútbol Aficionado, organizado la ... semana pasada por el club de fútbol Touring, con la colaboración del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Errenteria. El presidente del Oiartzun, Enrike Lekuona, recogió una placa a modo de recuerdo de manos de su homónimo errenteriarra, Asier Yerobi.

