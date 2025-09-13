Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Irati Odriozola, técnica de euskera de UEMA; la concejala de Euskera, Aiako Harria Gaztelumendi; y la técnica municipal de euskera, Aitziber Arnaiz.

Oiartzun

Ofrecen cursos para que los padres aprendan euskera de forma práctica

El Ayuntamiento, UEMA y AEK ofrecerán cursos para que padres y madres que no saben euskera aprendan el idioma en centros escolares

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35

Bajo el título '¡Ven al euskera!', el Ayuntamiento de Oiartzun, UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea) y el euskaltegi AEK han presentado esta semana una nueva ... campaña con la que ofrecerán cursos para que los padres y madres de niños de corta edad que no saben euskera aprendan el idioma «de una forma práctica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ofrecen cursos para que los padres aprendan euskera de forma práctica

Ofrecen cursos para que los padres aprendan euskera de forma práctica