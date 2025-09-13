Ofrecen cursos para que los padres aprendan euskera de forma práctica

Bajo el título '¡Ven al euskera!', el Ayuntamiento de Oiartzun, UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea) y el euskaltegi AEK han presentado esta semana una nueva ... campaña con la que ofrecerán cursos para que los padres y madres de niños de corta edad que no saben euskera aprendan el idioma «de una forma práctica».

En el acto, celebrado a las puertas de la casa consistorial, estuvieron presentes la concejala de Euskera, Aiako Harri Gaztelumendi; la técnica de Euskera del Ayuntamiento, Aitziber Arnaiz; y su homónima en UEMA, Irati Odriozola.

Tal y como informaron en su comparecencia, para que los cursos cumplan su objetivo, AEK ha elaborado «una metodología adaptada a las necesidades de los padres y madres, que pretende, en definitiva, disponer de recursos para acompañarles en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, adquirir un conocimiento básico de las relaciones entre padres y madres y desarrollar estrategias para la priorización del euskera».

Los cursos permitirán acercarse al euskera para tener la oportunidad de utilizarlo en sus quehaceres diarios

En palabras de los organizadores, el que dan a conocer es un proyecto «estratégico», dado que los cursos permitirán a los progenitores acercarse al euskera, independientemente del ámbito académico, para tener la oportunidad de utilizarlo en sus quehaceres diarios.

Se trabajará en disponer de recursos para acompañar a los menores en su proceso de aprendizaje, adquirir conocimientos básicos para la relación entre progenitores y desarrollar estrategias para «priorizar» el uso del euskera, de modo que sus situaciones comunicativas cotidianas puedan llevarse a cabo en euskera.

Así lo informaron ante los medios de comunicación las responsables municipales y la perteneciente a la UEMA.

En el mismo centro y gratis

Los cursos se impartirán en las instalaciones del mismo centro escolar de Oiartzun al que acuden a diario sus hijos, es decir, tanto en la Escuela Pública Elizalde como en Haurtzaro Ikastola. Precisaron que las clases se desarrollarán, además, a lo largo del horario lectivo.

Asimismo, las responsables municipales subrayaron que los cursos presentados serán totalmente gratuitos, ya que el Ayuntamiento ha decidido asumir el coste del programa en el marco del proyecto que lleva por título 'Euskera y multiculturalidad en Oiartzun'.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 19 de septiembre, en los propios centros escolares en los que están matriculados los menores o rellenando un formulario online que se encuentra disponible en la dirección labur.eus/etorriEUS.

Las sesiones de aprendizaje comenzarán en el mes de octubre y el curso tendrá una duración de un total de 120 horas (con una frecuencia de dos horas semanales).