Nuevas visitas guiadas gratuitas esta semana a la casa museo Arizmendi Enea

La casa museo Arizmendi Enea ha ampliado este verano su horario con el fin de ofrecer visitas guiadas gratuitas que permiten conocer de cerca ... cómo era la vida de las familias acomodadas en Gipuzkoa desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX.

Estas visitas representan «una oportunidad única para adentrarse en la historia local a través de una casa que conserva gran parte de sus elementos originales en la primera y segunda planta». «Pasear por el hermoso jardín que tiene la casa hace aún más especial esta visita», subrayan sus responsables.

Aquellas personas que deseen descubrir esta edificación y sus distintas estancias interiores tienen nuevas oportunidades en los próximos días. Las visitas se repetirán el viernes, a las 11.00 horas, en euskera, castellano o francés. También se han programado otras el sábado y el domingo, a las 10.00 y 12.00 en euskera, y a las 11.00 y 13.00, en castellano.

Con reserva previa

Para participar es necesario reservar plaza con antelación, llamando al teléfono 943 50 89 13. Según señalan sus organizadores, «las visitas están pensadas para todo tipo de público, con explicaciones accesibles y cercanas, y una duración adecuada para disfrutar sin prisas».

A su juicio, suponen una «excelente» forma de conocer el patrimonio de Oiartzun y descubrir rincones llenos de historia sin salir de casa.