Luberri lleva a cabo hoy una excursión guiada por el monte Jaizkibel

E. V. Oiartzun. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Luberri, el Museo de Historia Geológica de Euskal Herria que tiene su sede en Oiar-tzun, lleva a cabo hoy, viernes, una excursión guiada a través del monte Jaizkibel. El punto de encuentro establecido para los participantes es el antiguo parador, desde donde partirán a las 08.30 de esta mañana.

Así lo informan desde Luberri, cuyos responsables han ideado un recorrido especialmente pensado para los amantes de la geología que incluye el flysch de Jaizkibel, la arenisca eocena, las denominadas turbiditas, la orogenia alpina, el valle de los colores o Labetxu, los cannonball-s, las geomorfas, el mineral de hierro y otros elementos de interés que se encuentran en la misma bahía.

El itinerario trazado consta de cinco kilómetros de distancia con un desnivel estimado de 500 metros, mientras que la duración de esta actividad será de entre tres y cuatro horas.

Esta excursión guiada es la primera programada para el curso lectivo 2025-2026. Desde Luberri informan que a lo largo de los próximos meses ofrecerán otras salidas geológicas dirigidas a colegios y grupos.

Ese es el caso de la prevista en Oiartzun. Se trata de una excursión montañera a Aiako Harria y una salida a pie por la vía verde de Arditurri.

También se anuncian recorridos por Errenteria, Donostia, Hondarribia y Pasaia.