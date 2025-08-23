Luberri da a conocer sus próximas salidas geológicas

OiartzunLuberri da a conocer sus próximas salidas geológicas
Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03
Luberri, el Museo de Historia Geológica de Euskal Herria, ha dado a conocer las salidas geológicas que ofrecerán próximamente a colegios y grupos. Entre los lugares elegidos se incluyen Aiako Harria y la vía verde de Arditurri en Oiartzun, el Fuerte de San Marcos-Txoritokieta, el Paseo de La Concha de Donostia y Hondarribia mediante una travesía en barco. Para más información, hay que llamar al 943 26 05 93.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.