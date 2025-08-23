Luberri da a conocer sus próximas salidas geológicas

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

Luberri, el Museo de Historia Geológica de Euskal Herria, ha dado a conocer las salidas geológicas que ofrecerán próximamente a colegios y grupos. Entre los lugares elegidos se incluyen Aiako Harria y la vía verde de Arditurri en Oiartzun, el Fuerte de San Marcos-Txoritokieta, el Paseo de La Concha de Donostia y Hondarribia mediante una travesía en barco. Para más información, hay que llamar al 943 26 05 93.