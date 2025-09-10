El grupo de consumo Arraztalo inicia nueva temporada en la plaza

El grupo de consumo Arraztalo ha vuelto a repartir este mes de septiembre cestas de verduras en la plaza de Oiartzun. Sus responsables señalan ... que en 2025 «se han cumplido 16 años desde que pusimos en marcha el grupo de consumo y estamos contentos porque durante todos estos años hemos contado con el apoyo y la confianza de la ciudadanía».

Según explican a través de una nota de prensa, «volveremos a repartir las cestas todas las semanas, como siempre, con las verduras frescas producidas por los trabajadores de nuestra asociación. En esta nueva temporada, seguiremos impulsando nuestros principales objetivos: promover una alimentación sana, cercana y sostenible y lograr la integración de las personas con enfermedad mental».

El grupo de consumo es la principal vía de comercialización de las verduras que producen en la asociación Arraztalo. En este sentido, subrayan que fomentan «la relación directa entre la ciudadanía y los productores, repartiendo cestas de verduras semanalmente».

Cuatro cestas, 55 euros

La entrega se lleva a cabo todos los lunes, a las 18.00 horas, en la plaza Done Eztebe de Oiartzun. Por un precio de 55 euros, se puede adquirir un total de cuatro cestas al mes.

Toda la información del grupo está disponible en la página web de la mencionada entidad. Las personas interesadas también pueden escribir un email a la dirección de correo electrónico kontsumotaldea@arraztalo.eus o llamar al número de teléfono 617 585 724.

Nueva web en marcha

Por otro lado, desde Arraztalo también informan que han puesto en marcha una nueva web: arraztalo.eus. «En ella encontraréis información sobre nuestro grupo de consumo, cestas de verduras y otras iniciativas de la asociación», señalan.

Además, envían un mensaje de agradecimiento a todos los que han estado con ellos durante estos años y dan la bienvenida a cuantos quieran participar en el grupo.