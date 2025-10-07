Los equipos de fútbol sala del Oiartzun encajaron sendas derrotas

Los dos equipos de fútbol sala de Oiartzun Kirol Elkartea no han tenido suerte en sus respectivos enfrentamientos vividos este pasado fin de semana. ... Ambos tuvieron que encajar sendas derrotas pese a sus intentos por hacerse con los diferentes puntos en juego.

Así, en la categoría de Tercera división estatal, el equipo oiartzuarra no pudo sumar ningún punto en el partido disputado ante el Jarrilleros Peñota Dental de Portugalete en el polideportivo municipal Elorsoro.

El encuentro comenzó bien para el equipo local. Xabier Oiarbide hizo que se adelantara el Oiartzun en el marcador. Sin embargo, el equipo procedente de Bizkaia reaccionó y marcó tres goles en apenas diez minutos. Gracias a un tanto de Josu Roteta, el equipo de casa logró reducir la diferencia, aunque antes de dar por concluida la primera parte, los visitantes volvieron a materializar las ocasiones que se les presentaron, dejando el marcador 2-4 para el descanso.

Inmediatamente después del inicio de la segunda mitad del partido, el Jarrilleros Peñota Dental volvió a marcar un nuevo tanto y los locales reaccionaron con goles más, obra de Iker Arevalillo y Luken Vicente. A pesar de que los oiartzuarras crearon ocasiones para empatar, no las aprovecharon y el encuentro finalizó con un marcador de 4-5.

Sin suerte en Legorreta

Por otra parte, en Primera división de Gipuzkoa, el Miren Taberna OKE dio comienzo a la competición de la liga en Legorreta. El equipo local entró con mucha fuerza en el partido y se adelantó 2-0 en el minuto cinco. Gracias a un gol de Mikel Altuna, los oiartzuarras lograron reducir la ventaja antes del descanso.

Durante la segunda mitad, el equipo de Legorreta volvió a conseguir dos goles, poniéndose 4-1.

Aunque los del Miren Taberna OKE reaccionaron al final, gracias a un gol de Manex Arruti, no fue suficiente para igualar el marcador y el partido finalizó con el resultado de 4-2.