Eguzki interpone un recurso contra la orden foral de caza para 2025-2026

El grupo ecologista Eguzki ha recurrido la Orden Foral de Caza para la temporada 2025-2026 aprobada recientemente por la Diputación Foral de Gipuzkoa. ... Considera que «ignora circunstancias y hechos relevantes que deberían haberse tenido en cuenta».

Así lo manifiesta a través de una nota de prensa, en la que añade que ecologistas y grupos a favor de la conservación de la biodiversidad «llevamos años reclamando una profunda reflexión en torno a ello, pidiendo que la actividad cinegética se sustente en argumentos técnicos y científicos».

Según explica en el texto, «la postura de la Diputación sigue siendo contraria a nuestras peticiones y partidaria de mantener la actividad cinegética en las mismas condiciones». Ante esta «falta de voluntad de cambio», el grupo ecologista Eguzki ha decidido interponer un recurso contra la orden foral aprobada.

A su juicio, «para fomentar la caza, la Diputación lleva años invocando los mismos argumentos, sin valorar las realidades cambiantes. La grave crisis climática, el desconocimiento del estado actual de muchas especies y el reciente accidente mortal ocurrido durante una batida ilegal (que costó la vida a una persona que se encontraba en su domicilio) son factores que deberían condicionar la regulación de la práctica cinegética para garantizar su sostenibilidad».

En el recurso presentado, solicitan la prohibición de la caza en las zonas de reserva de los Espacios Naturales Protegidos. También aboga por la reducción del plazo de caza de la becada y el mantenimiento del plazo actual de caza del zorro, sin ampliaciones carentes de base técnica o científica.

Otra de sus peticiones se basa en la prohibición de la caza de dos especies (agachadiza pequeña y agachadiza común) que se encuentran, como señala, en estado «crítico de conservación».

«Consideramos imprescindible adoptar estas y otras medidas mientras no se realice una reflexión profunda sobre el modelo cinegético vigente», concluye Eguzki en su nota de prensa.