Oiartzun

Eguzki interpone un recurso contra la orden foral de caza para 2025-2026

Elena Viñas

Oiartzun

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:50

El grupo ecologista Eguzki ha recurrido la Orden Foral de Caza para la temporada 2025-2026 aprobada recientemente por la Diputación Foral de Gipuzkoa. ... Considera que «ignora circunstancias y hechos relevantes que deberían haberse tenido en cuenta».

