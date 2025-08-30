Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oiartzun

Las chicas del Oiartzun visitan al Mulier en su lucha por la Copa de Euskal Herria

E. V.

oiartzun.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30

El principal equipo femenino de Oiartzun Kirol Elkartea visita esta misma tarde al Mulier. El partido, previsto para las 17.00 horas, en el campo de Mutilnova (Pamplona), se incluye dentro de la Copa de Euskal Herria. En su anterior jornada –la primera de la competición–, ambos equipos se impusieron a sus respectivos rivales.

Hay que recordar que los partidos se celebran siguiendo un sistema de liguillas. Las finales tendrán lugar el 13 de septiembre.

