Las goitibeheras volverán a hacer disfrutar a niños y adultos.

Oiartzun

El barrio de Ugaldetxo celebrará desde este viernes y hasta el lunes sus fiestas

Un almuerzo gratuito destinado a los jubilados y ambientado con música pondrá el punto final a la programación de festejos

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49

Los oiartzuarras se disponen a disfrutar durante todo el fin de semana de las últimas fiestas del verano, las que tienen como escenario el barrio ... de Ugaldetxo. Además de clásicos ya populares como la tamborrada, las goitibeheras y el cross popular, habrá ocasión de escuchar en el concierto del sábado por la noche a Autobus Magikoa, un grupo de música reggae y ska nacido en este municipio.

