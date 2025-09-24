El barrio de Ugaldetxo celebrará desde este viernes y hasta el lunes sus fiestas

Los oiartzuarras se disponen a disfrutar durante todo el fin de semana de las últimas fiestas del verano, las que tienen como escenario el barrio ... de Ugaldetxo. Además de clásicos ya populares como la tamborrada, las goitibeheras y el cross popular, habrá ocasión de escuchar en el concierto del sábado por la noche a Autobus Magikoa, un grupo de música reggae y ska nacido en este municipio.

La programación de festejos comenzará este viernes, a las 18.00 horas, con los dantzaris del pueblo bailando un 'Agurra'. A continuación, los cabezudos llenarán de animación las calles acompañados de los trikitilaris. Su relevo lo tomará la tamborrada que inundará de rataplanes el barrio. La jornada incluirá una merienda-cena autogestionada en la carpa y una noche teatral a cargo del grupo Orratx y The Bezbreakers.

Debido a que este año el día de San Miguel es lunes, se ampliará el programa de fiestas hasta entonces con un almuerzo gratuito para los jubilados del barrio (hay que recoger el ticket en el Bar Intxixu antes) y música.