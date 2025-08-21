Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oiartzun

La Asociación de Donantes de Sangre realizará extracciones el próximo miércoles

E.V.

Oiartzun.

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:30

La Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa anuncia que la próxima semana llevará a cabo sus habituales extracciones de sangre en Oiartzun. Será, más concretamente, el miércoles cuando los vecinos de la localidad tendrán la oportunidad de «dar vida» a través de un gesto sencillo, pero cargado de importancia.

Para ello, los interesados habrán de dirigirse al polideportivo municipal Elorsoro, donde encontrarán, desde las 16.30 y hasta las 20.30 horas, un espacio habilitado para este fin. Desde la mencionada asociación recuerdan que es necesario solicitar cita previa llamando al número de teléfono 943 007 885 o al 943 317 091 el mismo día en que se llevarán a cabo las extracciones de sangre a partir de las 8.00 de la mañana. También pueden reservar una cita a través de internet, accediendo la víspera a la página web www.gotatanta.es.

Desde el grupo de la Asociación de Donantes de Sangre operativo en Oiartzun recuerdan que se necesitan nuevos donantes. Los únicos requisitos que estos deben cumplir es pesar al menos 50 kilos y tener los 18 años de edad cumplidos.

Asimismo, informan que el pasado 17 de junio se registraron 37 donaciones. De ellas, un total de tres correspondieron a nuevos donantes. En cuanto a los grupos sanguíneos, la mayoría de las donaciones correspondían a O+ y A+, aunque también hubo donaciones de sangre O-, A- y B+, tal y como indican desde la entidad.

