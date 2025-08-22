Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oiartzun

Alertan sobre una empresa de obras que no responde

E.V.

OIARTZUN.

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:43

La Oficina de Consumo ha recibido en las últimas semanas reclamaciones por parte de personas que contrataron a una empresa para sustituir su bañera por ducha. Meses después de aceptar el presupuesto, los trabajos no han comenzado. El procedimiento habitual de esta empresa comienza con una llamada telefónica en la que ofrece sus servicios. Posteriormente, un representante acude al domicilio para evaluar los trabajos y, en ese momento, se firma el contrato. La forma de pago suele ser mediante financiación, aunque los clientes no siempre son conscientes de ello.

Pese al paso de los meses y la falta de avances en la obra, la entidad financiera comienza a cobrar las cuotas y la empresa no responde a las reclamaciones. Los afectados pueden ponerse en contacto con la Oficina de Consumo comarcal llamando al 943510111.

